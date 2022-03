Stand: 18.03.2022 19:51 Uhr Technik aus Landmaschinen in Gützkow und Görmin entwendet

In Gützkow und Görmin haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag wertvolle Technik aus Landmaschinen entwendet. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter in Gützkow aus mehreren Traktoren Displays und GPS-Technik im Wert von 37.000 Euro gestohlen. Der Schaden der entwendeten Technik aus Landmaschinen in Görmin liegt bei 50.000 Euro. Die Polizei macht darauf aufmerksam, dass das Diebesgut demnächst im Internet angeboten werden könnte. Interessenten für solche Geräte sollten wachsam sein, so die Polizei. | 18.03.2022 19:50

