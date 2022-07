Stand: 14.07.2022 07:46 Uhr Techin: Scheune mit zwei Ferienwohnungen ausgebrannt

In Techin bei Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind zwei Ferienwohnungen in einer Scheune ausgebrannt. Verletzt wurde bei dem Brand am Mittwochabend niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro. Das Feuer war in einer Küche ausgebrochen und griff dann auf beide Wohnungen über. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. | 14.07.2022 07:46