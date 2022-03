Stand: 14.03.2022 13:31 Uhr Techentin: Mann stürzt von Dach und verletzt sich schwer

Bei der Untersuchung eines Sturmschadens auf einem Stalldach ist ein 38-Jähriger am Wochenende in Techentin (Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Handwerker am Samstag durch einen Lichtschach des Rinderstalls gebrochen und daraufhin fast acht Meter in die Tiefe gestürzt. Ein Kollege fand den Mann und rief die Rettungskräfte. Er kam mit schweren Kopf- und Rückenverletzungen in eine Klinik nach Hamburg. | 14.03.2022 13:30