Tausende Ausbildungsplätze in MV unbesetzt

Die Arbeitsagentur Nord meldet noch knapp 5.000 freie Lehrstellen in Mecklenburg-Vorpommern. Zugleich seien noch 2.600 Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, hieß es. Die drei Industrie- und Handelskammern und die zwei Handwerkskammern im Land konnten bisher rund 4.300 Verträge für das neue Ausbildungsjahr eintragen, das entspricht in allen Regionen in etwa den Vorjahres- Zahlen. Dennoch suchen viele Betriebe noch Auszubildende, unter anderem Elektroniker, Anlagenmechaniker und Tischler sowie Lehrlinge für die Logistik-Branche und das Gastgewerbe.

Handwerkskammer Schwerin unterstützt Ausbildungsbetriebe

Im vergangenen Jahr konnte laut einer Umfrage der Handwerkskammer Schwerin mehr als ein Drittel der Betriebe freie Stellen nicht besetzen. Dennoch setzen 84 Prozent der befragten Unternehmen in Zukunft weiterhin auf die betriebliche Ausbildung, um ihren Fachkräftebedarf zu sichern. Die Handwerkskammer Schwerin unterstützt ihre Ausbildungsbetriebe unter anderem mit einer Lehrstellenbörse und dem Lehrstellenradar, mit Ausbildungsberatern und einer Beraterin für passgenaue Besetzung. Hinzu kommt die Verleihung des Ausbildungssiegels für gute Ausbildungsbetriebe, Berufsorientierung im Bildungszentrum und Schul- und Online-Marketing. Im Bildungszentrum der Handwerkskammer wird die Digitalisierung von Lernmitteln und –inhalten vorangetrieben, um anschaulich zu machen, wie weit das Handwerk bereits in die Welt der Digitalisierung vorgedrungen ist.

Auszubildende in Logistikbranche, Straßenbau und Hotelgewerbe gesucht

Im Bereich der Industrie- und Handelskammer Rostock entfällt von mehr als 1.300 abgeschlossenen Ausbildungsverträgen mehr als die Hälfte auf den Einzelhandel und den kaufmännischen Bereich. Auf dem zweiten Platz liegt die Hotellerie und Gastronomie mit mehr als 230 neu eingetragenen Ausbildungsverträgen. Dahinter folgen Köche, Kaufleute für Büromanagement, Mechatroniker und Fachkräfte für Lagerlogistik. Laut IHK-Lehrstellenbörse sind im Bezirk der IHK zu Rostock aktuell 259 Ausbildungsplätze noch nicht besetzt. Ein Großteil entfällt auf die Logistikbranche, den Straßen- und Kanalbau und das Hotel- und Gaststättengewerbe.

Berufsschule Neubrandenburg bildet wieder Fachinformatiker aus

Im Bereich der IHK Neubrandenburg wurden bisher mehr als 900 Ausbildungsverträge abgeschlossen. Bis Ende September sollen noch 500 dazukommen. An der Berufsschule Neubrandenburg wird in diesem Jahr auch wieder der Beruf des Fachinformatikers angeboren.

Viele Ausbildungsverträge werden erst nach den Ferien abgschlossen

Die Ausbildungsverantwortlichen der Kammern erwarten weitere Abschlüsse im August. Dass die Sommerferien früh enden, sei gut für den Ausbildungsmarkt, sagte der Geschäftsführer für Aus- und Weiterbildung der IHK zu Schwerin Todt. Viele Jugendliche würden sich erst danach für eine Ausbildung entscheiden.

