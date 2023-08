Tatverdächtiger nach Schüssen in Gnoien ermittelt Stand: 29.08.2023 06:05 Uhr Nachdem im Juni und Juli in Gnoien mehrere Gebäude beschossen wurden, ist nun ein Tatverdächtiger ermittelt worden. Es handelt sich um einen 18-Jährigen aus der Kleinstadt.

Aufgrund von mehreren Hinweisen hat die Polizei einen jungen Mann ermittelt, der für die Taten in Gnoien im Landkreis Rostock in Frage kommt. Nach einem Gerichtsbeschluss wurde seine Wohnung durchsucht und die mutmaßliche Tatwaffe, ein Luftgewehr, sowie Munition sichergestellt. Das sagte ein Polizei-Sprecher am Montag NDR 1 Radio MV. In Vernehmungen hat der 18-Jährige eine Tat zugegeben, welche genau ist noch unklar.

Weitere Untersuchungen sollen Zusammenhang klären

Ende Juni, Anfang Juli wurden in Gnoien vier Gebäude beschossen: ein Wohnhaus, eine Schule, eine Sporthalle und ein Restaurant, das dem Bürgermeister und Dehoga-Landeschef Lars Schwarz (CDU) gehört. Er hatte Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zum Motiv und den übrigen Taten schweigt der Verdächtige laut Polizei. Ballistische Untersuchungen sollen weitere Erkenntnisse bringen.

