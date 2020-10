Stand: 16.10.2020 07:26 Uhr Tankstelle überfallen in Ueckermünde

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die in Ueckermünde eine Tankstelle überfallen haben. Dabei bedrohten sie am Donnerstagabend den Kassierer mit einer Pistole. Sie erbeuteten eine dreistellige Summe Bargeld und flüchteten zu Fuß. Die Polizei begann am Tatort mit einer groß angelegten Fahndung. Bislang gibt es aber keine Hinweise auf die Täter. Sie trugen nach Angaben der Polizei schwarze Jogginganzüge und schwarze Gesichtsmasken. Zeugen werden gebeten, sich zu melden. | 16.10.20 07:09