Tankrabatt: Kraftstoffe werden wohl nicht sofort billiger Stand: 30.05.2022 10:11 Uhr Am Mittwoch (1. Juni) tritt die Senkung der Energiesteuer für Kraftstoffe in Kraft. Laut Bundesfinanzministerium soll Benzin um 35,2 Cent billiger werden, Diesel um 16,7 Cent. Doch Branchenkenner gehen davon aus, dass es noch etwas dauern könnte, bis die Senkungen durchschlagen.

Autofahrer müssen sich möglicherweis auch nach dem 1. Juni noch etwas gedulden, bis die Sprotpresie sinken. "Das, was die Betreiber am 1. Juni noch in den Tanks haben, hat noch keine Steuersenkung, die man weitergeben könnte. Das ist noch die alte Steuer", sagte der Geschäftsführer des Zentralverbandes des Tankstellengewerbes, Jürgen Ziegner, der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). Viele Betreiber würden es sich nicht leisten können, den teuer eingekauften Sprit billiger abzugeben.

Mineralölverband: Vereinzelt Engpässe an Tankstellen möglich

Der Hauptgeschäftsführer des Mineralölverbands "Fuels und Energie", Christian Küchen, wies darauf hin, dass es für eine Steuersenkung in dieser Größenordnung noch keine Erfahrungswerte gebe. "Wir gehen aber davon aus, dass die Energiesteuersenkung wegen des intensiven Wettbewerbs der Tankstellen weitergegeben wird." Allerdings kann es laut Küchen zu vorübergehenden Engpässen an einzelnen Tankstellen kommen. Mit der Preissenkung treffe eine hohe Nachfrage der Autofahrer auf ein verknapptes Angebot.

Habeck: Möglicherweise Anfang Juni sogar höhere Spritpreise

Derweil schloss Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nicht aus, dass der Tankrabatt auch zu höheren Spritpreisen führen könne - "wenn alle am 1. Juni zur Tankstelle fahren". Dann sei die Nachfrage noch viel größer "und das Benzin wird auf einmal ein noch kostbareres Gut und dann haben wir den Preis gesenkt, aber in Wahrheit geht er nach oben", sagte Habeck am Freitag RTL/ntv. Das läge dann am Marktgeschehen und würde sich "dann auch wieder beruhigen", so der Minister.

Verband zu Tanktourismus nach Polen: "Mit dem Rücken zur Wand"

Der Vorsitzende des Verbandes des Garagen- und Tankstellengewerbes Nord-Ost, Hans-Joachim Rühlemann, empfahl Verbrauchern, die nicht unbedingt auf ihr Auto angewiesen sind, zum 1. Juni den Tank viertelvoll zu haben. Bei Pendlern sollte es mindestens ein halbvoller Tank sein. Von der Steuersenkung profitierten die Tankstellenbetreiber nicht, sagte Rühlemann. Für die Branche sei die Lage nach wie vor angespannt, vor allem für Betriebe an der deutsch-polnischen Grenze. Seit Februar müssten sie dort einen Umsatzrückgang bis zu 75 Prozent verkraften. "Die Kollegen stehen seit Monaten mit dem Rücken zur Wand und verkaufen praktisch keinen Kraftstoff", sagte er. Händeringend werde gewartet, dass in Deutschland die Preise runtergingen. Dann werde auch der Tanktourismus nach Polen und in andere europäische Länder deutlich abnehmen, sagte Rühlemann.

Rabatt gilt bis Ende August

Ab dem 1. Juni gilt eine Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe. Damit soll Benzin laut Bundesfinanzministerium um 35,2 Cent pro Liter billiger werden, Diesel um 16,7 Cent pro Liter. Der Tankrabatt soll bis Ende August gewährt werden.

So setzt sich der Benzinpreis zusammen Etwa die Hälfte - nahezu 50 Prozent - des Benzinpreises entfällt auf Steuern und Abgaben. Dabei handelt es sich um Mehrwertsteuer, Energiesteuer (Mineralölsteuer) sowie den Beitrag an den Erdölbevorratungsverband (EBV).



Zu den Steuern und Abgaben kommt der Einkaufspreis bzw. Produktpreis hinzu. Dieser ist abhängig von der Entwicklung der Rohölpreise, wobei es eine zeitliche Verzögerung zwischen der Rohölpreisentwicklung und der Preisbildung der Mineralölprodukte in Deutschland gibt. Der Einkaufspreis macht etwa 46 Prozent des Benzinpreises aus.



Den geringsten Teil tragen weitere Kosten für Vertrieb, Transport oder Tankstellenpacht bei. Im internationalen Ländervergleich der Benzinpreise rangiert Deutschland in der oberen Hälfte.

