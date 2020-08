Stand: 22.08.2020 07:29 Uhr - Nordmagazin

Talk im Funkhaus: Mit Maske und Abstand - Chaos zum Schulstart

Drei Tage nach dem Schulstart: die Landesregierung verschärft die Maskenpflicht. Fünf Tage nach dem Schulstart: die ersten Schulen schließen nach Corona-Verdachtsfällen. Es gilt ein strenger Hygieneplan an den Schulen, aber keine Abstandsregel in den Schulbussen. Es gibt viel Geld für Digitales Lernen, aber nicht genug Laptops für alle Kinder. Sind unsere Schulen für Schüler, Lehrer und Eltern ausreichend vor Corona geschützt? Wie garantieren wir eine sichere Zukunft der Bildung? Und was macht diese Krise mit der Psyche unserer Kinder?



Beim Talk im Funkhaus diskutieren wir am 25. August ab 19.45 Uhr zum Thema "Mit Maske und Abstand - Chaos zum Schulstart".

Auf dem Podium zu Gast:

Bettina Martin (SPD), Bildungsministerin des Landes MV

Kay Czerwinski, Vorsitzender, Landeselternrat MV

Theresia Crone, Landesschülerrat MV

Prof. Dr.med. Wieland Kiess, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin Leipzig

Heike Walter, Vorsitzende, Schulleitungsvereinigung MV

Frida Pauline Huber, Schulsprecherin, Goethe-Gymnasium Ludwigslust

Diskutieren Sie mit!

Die Diskussionsrunde sehen Sie ab 19.45 Uhr im Nordmagazin und anschließend im Livestream an dieser Stelle und in der NDR MV App. Während der Livesendung haben Sie die Möglichkeit, sich interaktiv an der Diskussion über unseren Messenger in der NDR MV App zu beteiligen und Ihre Fragen zu stellen. Im Anschluss stellen wir den Mitschnitt der Sendung zum "noch Mal anschauen" zur Verfügung.

