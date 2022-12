Taizé-Treffen in Rostock: Gauck nimmt an Mittagsgebet teil Stand: 30.12.2022 05:43 Uhr Altbundespräsident Joachim Gauck wird heute beim 45. Taizé-Treffen in Rostock erwartet. Der frühere evangelische Pastor nimmt gemeinsam mit den Jugendlichen am Mittagsgebet teil.

Die Taizé-Gemeinschaft will heute auch bekanntgeben, in welchem Land das nächste Jugendtreffen stattfinden wird. Noch bis Sonntag findet das Treffen in der Hansestadt statt. Rund 4.000 junge Erwachsene aus aller Welt sind dafür nach Rostock gereist. Hinzu kommen knapp 1.000 Tagesgäste.

Die Teilnehmer des Taizé-Treffens haben in den vergangenen Tagen auch den emeritierten Papst Benedikt XVI. in ihr Gebet mit aufgenommen. Der 95-Jährige ist nach Vatikan-Angaben schwer krank.

Gesänge, Workshops und Gottesdienste

Die Bruderschaft von Taizé, die ihren Sitz im französischen Burgund hat, lädt seit 1978 zur Jahreswende zu Europäischen Jugendtreffen ein. Der Schweizer Roger Schutz hatte die Gemeinschaft während des Zweiten Weltkriegs gegründet. Im Mittelpunkt der Treffen stehen Gesänge, Meditationen, Workshops und Gottesdienste. Erstmals seit zwei Jahren kann das Treffen wieder in Präsenz stattfinden - zuletzt war dies wegen der Corona-Pandemie nicht möglich.

