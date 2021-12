Taizé-Jugend trifft sich zum Jahreswechsel 2022/23 in Rostock Stand: 31.12.2021 10:00 Uhr Madrid, Breslau, Turin - die europäischen Taizé-Jugendtreffen zum Jahresende fanden bisher immer in großen Metropolen statt. Seit Donnerstagabend steht fest, dass die Hansestadt Rostock zum Jahreswechsel 2022/2023 der Austragungsort sein wird.

Rostock wird in einem Jahr Gastgeber des europäischen Taizé-Jugendtreffens sein. Das teilte die ökumenische Gemeinschaft am Donnerstagabend in Turin (Italien) mit. Der Pastor von Bad Doberan, Albrecht Jax, hatte den Austragungsort vorgeschlagen. Er und auch der katholische Erzbischof Stefan Heße sowie der evangelische Bischof Tilmann Jeremias zeigten sich erfreut. Das jährliche Treffen, zu dem für gewöhnlich bis zu 12.000 Gäste anreisen, sei so etwas wie ein ökumenischer, internationaler Kirchentag, so Jeremias. Die Organisatoren aus der kleinen französischen Gemeinde Taizé legen dabei viel Wert auf Einfachheit: auf einfaches Essen, einfache Gebete und Gesänge und einfache Unterkünfte möglichst privat in Familien.

Jugendliche aus aller Welt

Dass die Jugendlichen einmal nicht in den großen europäischen Zentren, sondern in Rostock zusammenkommen, wo noch dazu vergleichsweise wenige Christen leben, ist eine kleine Sensation, meint Jeremias. Jax sieht es als Chance. Entscheidend sei, die ganze Region als Gastgeber zu sehen, unabhängig davon, ob die Menschen kirchlich oder nichtkirchlich seien. Das Treffen wird zum Jahreswechsel 2022/2023 in Rostock und Umgebung stattfinden. Jugendliche aus aller Welt besuchen die Treffen, um gemeinsam zu beten und ins Gespräch zu kommen.

