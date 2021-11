Stand: 06.11.2021 07:13 Uhr Tage der Raumfahrt an der Seenplatte

Gibt es Leben auf dem Mars? Mit dieser und anderen spannenden Fragen beschäftigen sich die Neubrandenburger Tage der Raumfahrt. Weltrauminteressierte treffen sich bei verschiedenen Veranstaltungen in Neubrandenburg und Neustrelitz. Höhepunkt am Sonnabend ist eine Videobotschaft des Astronauten Matthias Maurer. Anfang der Woche soll er zur Internationalen Raumstation starten. Vorher hat er noch Grüße nach Neubrandenburg geschickt. Veranstalter ist die Neubrandenburger Initiative 2000 plus, die auch ein Raumfahrtmagazin herausgibt. Partner sind das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), das in Neustrelitz einen Standort betreibt, die Europäische Raumfahrtagentur ESA sowie mehrere Raumfahrtvereine.| 06.11.2021 07:12

