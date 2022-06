Stand: 10.06.2022 06:29 Uhr Tag der offenen Tür an den Abendgymnasien in MV

In Mecklenburg-Vorpommern laufen aktuell die Anmeldungen für das neue Schuljahr an den Abendgymnasien. In Rostock, Schwerin, Greifswald und Neubrandenburg können Interessierte das Abitur oder die Fachhochschulreife auf dem zweiten Bildungsweg nachholen. Das Abitur dauert insgesamt drei Jahre, die Fachhochschulreife zwei. Wer sich über den zweiten Bildungsweg informieren, mit Lehrkräften und Studierenden ins Gespräch kommen möchte, der kann das heute beim Tag der offenen Tür in Rostock, Greifswald und Schwerin tun. In Neubrandenburg ist der Informationstag am kommenden Donnerstag. | 10.06.2022 06:29

