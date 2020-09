Stand: 26.09.2020 07:54 Uhr - NDR 1 Radio MV

Tag der offenen Gartentür - naturbelassen oder gepflegt

An diesem Wochenende laden fast 50 grüne Projekte zum Tag der offenen Gartentür ein. Die Naturgärten sind alle ausgezeichnet und werden alle ökologisch bewirtschaftet. Kunstdünger, chemische Pflanzenschutzmittel und Torf sind tabu. Mit dabei ist beispielsweise die Streukunstwiese in Loitz mit ihren Kunst- und Wissenspfaden. Führungen werden dort angeboten. Auch sehenswert: der Rankgittergarten in Goldberg, wo sich Wildblumenwiesen, Lavendelflächen und Rosenareale abwechseln.

Permakultur im Kleingarten

Auch der Kräuterhof Carlsthal im Trebelthal lädt zum Verweilen ein - hier kann man Heilkräuter kaufen. Der sogenannte Lecker Urwald in der Stralsunder Kleingartenanlage Schwarzer Weg zeigt, wie Permakultur im Kleingarten funktioniert. Der Tag der offenen Gartentür wird einmal jährlich vom Landschaftspflegeverband Mecklenburger Endmoräne organisiert. Seit zehn Jahren zeichnet er nachhaltige Projekte mit der Plakette "Natur im Garten" aus.

