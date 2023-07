Tag der Seenotretter: Viele Aktionen heute an der Küste Stand: 30.07.2023 06:00 Uhr Am Tag der Seenotretter lädt die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger heute in ihre Stationen in Mecklenburg-Vorpommern ein. Gezeigt werden zum Beispiel Rettungsübungen.

An elf Standorten im Land lädt die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger zum "Open Ship" ein. Anlass ist der Tag der Seenotretter, der jedes Jahr am 30. Juli stattfindet. Wer sich schon immer mal auf einem Seenotrettungskreuzer oder einem kleineren Seenotrettungsboot umschauen wollte, der hat heute die Gelegenheit dazu. Auf Hiddensee können Interessierte beispielsweise den Seenotrettungskreuzer "Nis Randers" besichtigen - ein 28 Meter langes Schiff samt Tochterboot "Uwe", das seit August 2021 für den Darß im Einsatz ist.

461 Einsätze der Seenotretter in MV

An vielen Stationen entlang der Ostsee gibt es auch Vorführungen und Übungen der Seenotretter - zum Beispiel vor Warnemünde, Timmendorf auf Poel, Prerow, Breege auf Rügen oder in Ueckermünde. Aber auch Begrüßungsfahrten für neue Förderer werden an einigen Stationen angeboten - zum Beispiel in Kühlungsborn mit dem neuen Seenotrettungsboot "Konrad-Otto". Die DGzRS finanziert sich vollständig durch Spendengelder. Die Seenotretter in Mecklenburg-Vorpommern sind im vergangenen Jahr zu 461 Einsätzen ausgerückt und haben dabei 60 Menschen aus Seenot und 105 aus Gefahrensituationen gerettet.

