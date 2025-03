Tag der Kriminalitätsopfer: Frauen häufiger Opfer von digitaler Gewalt Stand: 22.03.2025 10:02 Uhr Jedes Jahr im März macht der "Weiße Ring" am 22. März auf Betroffene und Opfer von Kriminalität aufmerksam. Der diesjährige "Tag der Kriminalitätsopfer" steht im Zeichen digitaler Gewalt, die überwiegend Frauen trifft.

Stalking, Identitätsdiebstahl, Gewaltandrohung: Digitale Gewalt trifft überwiegend Frauen. Nach aktuellen Zahlen des Bundeskriminalamtes (BKA) sind 62,3 Prozent der Betroffenen weiblich. Und viele sind nach Angaben der Opferhilfe-Organisation "Weißer Ring" gerade beim Thema Partnerschaftsgewalt doppelt betroffen, wenn sich physische oder psychische Gewalt von (Ex-)Partnern in Sozialen Netzwerken durch Stalking oder Rufschädigung fortsetzt.

Politisch aktive Frauen häufiger Opfer digitaler Gewalt

Studien der Organisation HateAid und der TU München bestätigen, dass auch Frauen, die sich politisch engagieren, im Netz häufiger zur Zielscheibe werden (63 Prozent) als Männer (53 Prozent). Etwa jeder vierten Betroffenen wurde digital auch physische Gewalt angedroht, beispielsweise Vergewaltigungen. Bei Männern sind es laut der Studien nur etwa drei Prozent. Aus diesem Grund würden laut Weißem Ring vor allem Frauen häufiger daran denken, ihr Engagement im Netz einzuschränkenals Männer.

Kriminalitätsstatistik MV: Schwerpunkt sind Körperverletzungen

In Mecklenburg-Vorpommern sind fast 25.000 Menschen jährlich Opfer von Gewalt und Bedrohung. Das geht aus der Kriminalitätsstatistik hervor. Etwa die Hälfte der Fälle sind Körperverletzungen. Aber auch andere Delikte nehmen zu: Für 2023 registrierte das Innenministerium in Schwerin etwa 1.350 Sexualdelikte und 8.400 Straftaten gegen die persönliche Freiheit.

Weitere Informationen Landesfrauenrat MV: Überfüllte Frauenhäuser, überfordertes Hilfenetz Bei seiner Delegiertenkonferenz in Rostock hat der Landesfrauenrat schnelle Lösungen für von Gewalt betroffene Frauen gefordert. mehr

Mehr Opferschutz in MV gefordert

Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Die Linke) sprach sich anlässlich des Tages der Kriminalitätsopfer für einen größeren Fokus auf die Opfer von Gewalt aus. Zentrale Aufgabe der Justiz sei es laut Bernhardt, Straftaten zu verfolgen und zu ahnden. Dem Justizministerium komme dabei eine Querschnittsaufgabe zu. Sie verwies außerdem auf ein breites Netzwerk an Institutionen, Vereinen und Behörden im Land, die sich für den Opferschutz einsetzen. Ein Beispiel seien die neun Frauenhäuser im Land, in denen von Gewalt betroffene Frauen und Kinder Zuflucht fänden, so Bernhardt.

Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt in MV weiter steigend

Die Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern ist insgesamt weiter steigend. 2023 gab es mit 2.098 Fällen 6,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Experten gehen davon aus, dass die Dunkelziffer wesentlich höher liegt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.03.2025 | 16:00 Uhr