Stand: 21.01.2023 12:53 Uhr Tag der Gewässerpflege: Angler kümmern sich um Vereinsgewässer

Mit dem landesweiten Tag der Gewässerpflege sind heute Angler in ganz Mecklenburg-Vorpommern in die Pflegearbeiten an ihren Vereinsgewässern gestartet. Noch bis März laufen die Arbeitseinsätze. Angler aus über 600 Vereinen pflegen ihre Gewässer, sammeln beispielsweise Müll oder reparieren Stege. Dafür seien in den Vereinen vier bis zehn Pflichtarbeitsstunden pro Mitglied vorgesehen, sagte Axel Pipping, Geschäftsführer des Landesanglerverbands (LAV). Der LAV ist mit 46.000 Mitgliedern der größte Naturschutzverband Mecklenburg-Vorpommerns.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.01.2023 | 12:00 Uhr