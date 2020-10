Stand: 24.10.2020 11:27 Uhr Tag der Bibliotheken fällt in MV Corona-bedingt kleiner aus

Einige Büchereien in Mecklenburg-Vorpommern haben heute zum bundesweiten Tag der Bibliotheken besondere Aktionen geplant. Die Stadtbibliothek Anklam beispielsweise lädt zum Bücherbasar, in Grimmen werden neue Bücher mit regionalem Bezug vorstellt und die Greifswalder Stadtbibliothek will ihren Nutzern 100 Filmwünsche erfüllen und neue DVDs anschaffen. Eine geplante Lesung in Neubrandenburg von Oberbürgermeister Silvio Witt und der NDR Journalistin Friederike Witthuhn entfällt, weil Witt sich vorsorglich in Qurantäne begegeben hat. Er hatte Kontakt zu einer auf Covid-19 positiv getesteten Person. | 24.10.2020 11:30