Stand: 08.06.2023 14:39 Uhr Tafeln in MV geraten an Belastungsgrenze

Immer mehr Menschen in Mecklenburg-Vorpommern nutzen die Tafel, um Lebensmittel für sich und ihre Familien zu bekommen. Doch die Tafeln kommen zunehmend an ihre Belastungsgrenze. Während vor zwei Jahren noch etwa 28.000 Menschen die Tafeln in MV in Anspruch genommen haben, sind es mittlerweile mehr als 40.000 Bedürftige, so die Vorsitzende der Tafeln Mecklenburg-Vorpommern, Kerstin Dauer. Hinzu kommt, dass die Lebensmittellage immer schlechter wird. Laut Kerstin Dauer bekommen die Tafeln nur noch ein Drittel der Ware im Vergleich zu den Vorjahren. Doch immer mehr Menschen wollen das Angebot nutzen - durch die Inflation, den Ukraine-Krieg und die Nachwirkungen der Coronakrise. Es sei zudem auffällig, dass auch immer mehr Berufstätige die Tafel nutzen möchten. 133 Ausgabestellen der Tafeln gibt es in MV, mehr als 1.000 Ehrenamtliche sidn dort im Einsatz.

