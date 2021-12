Tafeln in MV fehlen in der Pandemie Helfer und Waren Gerade in dieser schweren Zeit der Pandemie benötigen immer mehr Menschen in Mecklenburg-Vorpommern die Hilfe der Tafeln. Diese haben jedoch mit Personalmangel und Warenknappheit zu kämpfen.

Viele ehrenamtliche Helfer bleiben aus Angst vor einer Corona-Infektion nämlich zu Hause. Ein weiteres Problem: Die Lebensmittellieferungen werden knapper und sind zudem schwieriger zu beschaffen.

Es mangelt an Ehrenamtlichen

Bei vielen ehrenamtlichen Helfern handelt es sich oftmals um ältere und kranke Menschen, die eine Nebenbeschäftigung suchen. Doch gerade sie sind es, die in der Pandemie natürlich besonders gefährdet sind sich anzustecken. Aus diesem Grund bleiben sie natürlich jetzt zu Hause. Allein bei den Tafeln in Bad Sülze seien deshalb von ursprünglich 23 nur noch neun bis zwölf Helfern im Einsatz.

Immer mehr Senioren nehmen die Tafel in Anspruch

Der Bedarf am Angebot der Tafel ist in der Pandemie noch einmal deutlich angestiegen. “Es sind Menschen, die in Kurzarbeit gegangen sind, Menschen, die arbeitslos geworden sind”, sagt Kerstin Dauer, Vorsitzende der Tafeln im Nordosten, über die Menschen, die immer häufiger Unterstützung benötigen. Vor allem kämen auch sehr viel mehr Senioren zu den einzelnen Tafeln im Land. Grund dafür sind die schon seit längerem steigenden Preise für Alltägliches wie zum Beispiel Kaffee. Menschen, die es schon vor der Pandemie gerade so geschafft haben, sich über Wasser zu halten, erkennen jetzt, dass es ohne Hilfe nicht mehr geht.

Einzelhandel stellt weniger Lebensmittel zur Verfügung

Es ist eigentlich eine positive Entwicklung: Um die Lebensmittelverschwendung zu verhindern, hat der Einzelhandel effektive Strategien entwickelt. Verderbliche Waren, die drohen schlecht zu werden, werden zum Beispiel massiv im Preis gesenkt. “Für uns als Tafel ist das natürlich wieder nicht so toll, weil wir haben dann weniger, was wir den Leuten mitgeben können”, so Dauer. Deshalb sind die Tafeln mehr und mehr auf direkte Lebensmittelspenden der Produzenten angewiesen, die vom Dachverband der Tafel in Deutschland organisiert und an die Landesverbände verteilt werden.

Mehr Unterstützung vom Land gefordert

Die Landesvorsitzende der Tafel in Mecklenburg-Vorpommern wünscht sich auch deshalb mehr Unterstützung vom Land. Feste Mitarbeiter der Tafeln können zum Beispiel nur angestellt werden, weil der Lohn für eine gewisse Zeit vom Jobcenter mitfinanziert wird. Aber “was nützt der Tafel die Bürokraft, wenn sie für zwei, drei Jahre da ist und danach ist sie weg”, so Dauer. Deshalb halte sie dauerhafte Stellen für sinnvoller, um nicht auf die sowieso schon spärlichen Spendengelder zurückgreifen zu müssen

Mecklenburgische Seenplatte unterstützt drei regionale Tafeln

Der Kreis Mecklenburgische Seenplatte will im Jahr 2022 trotz finanzieller Engpässe wieder drei Tafeln in der Region finanziell unterstützen. Der Sozialausschuss hat entschieden, dass die Tafeln in Malchin, Waren und Neubrandenburg rund 13.000 Euro erhalten. Allein die drei Tafeln unterstützen wöchentlich mehr als 5.000 Menschen mit Lebensmitteln.