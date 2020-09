TNT und Weltkriegswaffen bei Rüting sichergestellt Stand: 30.09.2020 18:01 Uhr Gewehre, Maschinenpistolen und gut 25 Kilogramm TNT-Sprengstoff: Bei Grevesmühlen hat der Munitionsbergungsdienst alte Weltkriegswaffen sichergestellt.

Ein Spaziergänger hat in einem Wald in der Nähe von Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) größere Mengen Sprengstoff, Munition und Waffenteile aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Munitionsbergungsdienst stellte den Fund bei Rüting bereits in den vergangenen Tagen sicher, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Es handelt sich um verschiedene Gewehre und Maschinenpistolen mit Magazinen und Munition sowie gut 25 Kilogramm TNT-Sprengstoff.

Von Hobby-Sammlern ausgegraben?

Nach Angaben des Munitionsbergunsgdienstes hatten offenbar Hobby-Sammler das Kriegsgerät mit Metalldetektoren freigelegt und liegengelassen. Den Zustand der Waffen wollen die Experten noch genauer untersuchen. Die Waffen sollen verrostet und nicht mehr funktionsfähig sein, wie es hieß.

Sprengstoff noch immer explosiv

Der Sprengstoff sei allerdings chemisch stabil und daher immer noch voll verwendungsfähig. Die Waffen, die Munition und das TNT werden nun vernichtet. Jährlich rückt der Munitionsbergungsdienst in Mecklenburg-Vorpommern zu mehr als 400 Einsätzen aus, um Kampfmittelfunde zu sichern.

