Stand: 12.11.2020 14:11 Uhr THW bringt Schweinepest-Zaun nach Neubrandenburg

Großaktion beim Technischen Hilfswerk (THW) in Rostock: Das Team hat einen 60 Kilometer langen Schutzzaun gegen die Afrikanische Schweinepest von der zentralen Lagerstelle in Diedrichshagen nach Neubrandenburg gebracht. In mehreren Brandenburger Kreisen summiere sich die Zahl der infizierten Schweine, hieß es. Der Elektrozaun könne nun bei Bedarf an der Landesgrenze aufgestellt werden, um die Kreise der Tiere einzuschränken. | 12.11.2020 14:10