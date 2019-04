Stand: 11.04.2019 06:57 Uhr

Sylt-Strecke: Baumfällen mit Helikopter

Ein Helikopter in ganz besonderer Mission kreist aktuell über der Marschbahnstrecke in der Nähe von Bordelum im Kreis Nordfriesland. Der Grund: Hier müssen zahlreiche Bäume entfernt werden, weil sie beim nächsten Sturm auf die Bahngleise stürzen könnten. Dann würde es heißen: "Zug fällt aus". Laut Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis sind die Arbeiten nicht ganz einfach, da die Strecke an einem Hang verläuft.

Bäume fällen via Helikopter Schleswig-Holstein Magazin - 10.04.2019 19:30 Uhr An einem steilen Hang an der Westküste Nordfrieslands müssen gefällte Bäume per Helikopter abtransportiert werden. Für die Forstarbeiten sind extra Spezialisten aus Österreich angereist.







Helikopter transportiert Baum ab

Deshalb können die Bäume nicht einfach abgeholzt werden. Stattdessen wurde ein Team von Seilkletterern engagiert. Ein Teammitglied steigt bis zu 30 Meter hoch auf den Baum und sägt. Ein Helikopter, an dem ein langes Stahlseil mit spezieller Greifvorrichtung angebracht ist, fängt den Baum auf. Er transportiert den Baum auf eine Wiese in der Nähe, wo er weiterverarbeitet wird.

