Swinemünde-Gedenken: Bombardierung vor 77 Jahren Stand: 12.03.2022 15:51 Uhr Auf der Kriegsgräbergedenkstätte auf dem Golm auf Usedom ist der Bombardierung Swinemündes vor 77 Jahren gedacht worden. Am 12. März 1945 hatten US-amerikanische Flugzeuge mehr als 3.000 Bomben über der Stadt abgeworfen. Tausende starben.

Der Angriff galt den deutschen Kriegsschiffen, die in der Odermündung vor Anker lagen. Bei dem Angriff waren Tausende Menschen ums Leben gekommen - die meisten von ihnen wurden auf dem Golm beerdigt. Die genaue Zahl der Todesopfer lasse sich nicht mehr ermitteln, teilte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge mit. Nach wissenschaftlicher Auswertung zeitgenössischer Quellen kamen etwa 4.000 bis 6.000 Menschen ums Leben. In den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs kamen in Swinemünde zahlreiche Flüchtlings- und Verwundetentransporte an. Schätzungen gehen davon aus, dass sich in der 28.000 Einwohner zählenden Stadt zum Zeitpunkt des Angriffs rund 70.000 Menschen befanden.

Der schwierige Umgang mit dem Erbe

Swinemünde wurde am 5. Mai 1945 von den sowjetischen Truppen besetzt. Nach Kriegsende wurde die Stadt polnisch, in Świnoujście umbenannt und mit modernen Häusern wieder aufgebaut. Die DDR tat sich schwer mit den Massengräbern auf dem Golm, die an eine ehemals deutsche Stadt jenseits der Grenze erinnern. Erst nach der Wiedervereinigung wurde eine internationale Jugendbegegnungsstätte eingerichtet, wo alljährlich im März der Toten gedacht wird.

