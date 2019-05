Stand: 09.05.2019 15:03 Uhr

Swinemünde: Deutscher Türsteher tot aufgefunden

Die deutsche und die polnische Polizei ermitteln derzeit nach einem Leichenfund im polnischen Swinemünde. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Toten um einen bekannten Türsteher aus Greifswald. Nach Angaben der Polizei wurde der 59-Jährige Mann am Dienstag tot in Swinemünde gefunden.

Todesursache noch unklar

Der Mann war lange Jahre als Türsteher in Greifswald und auf Usedom tätig und in der Kraftsport-Szene der Region bekannt. Die genaue Todesursache und nähere Umstände des Falls seien noch unklar, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund. Unklar sei zudem, ob der Fundort auch der Tatort gewesen ist. Der Mann wurde in einem östlich gelegenen Teil des Swinemünder Stadtgebiets entdeckt, der nicht mehr auf Usedom, sondern der Insel Wollin liegt.

Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen

In Ahlbeck auf Usedom sei bereits ein abgestelltes Auto beschlagnahmt worden, das dem Toten gehört haben soll. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist ein Gewaltverbrechen nicht auszuschließen. Da die Leiche auf polnischer Seite gefunden worden ist, haben polnische Behörden die Federführung in den Ermittlungen. Die deutschen Beamten stünden jederzeit zur Unterstützung - beispielsweise für Zeugenbefragungen - bereit, sagte ein Sprecher.

