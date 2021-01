Superwahljahr 2021: Wie geht wählen in diesem Jahr?

Für die Landtagswahl gilt: Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens 37 Tagen ihren ständigen Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern haben.

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat 71 Mitglieder, die von den rund 1,3 Millionen Wahlberechtigten Mecklenburg-Vorpommerns alle fünf Jahre neu gewählt werden. Um die Sitze bewerben sich Kandidaten der Parteien. In dieser Wahlperiode besteht der Landtag aus den Fraktionen der SPD, der AfD, der CDU und der Linken. Wählbar sind erst einmal alle Bürger des Landes, die 18 Jahre und älter sind und seit mindestens drei Monaten in Mecklenburg-Vorpommern wohnen.

Wegen der Corona-Pandemie haben in diesem Wahljahr - anders als sonst - noch nicht alle Parteien ihre Kandidaten bestimmt. Die SPD will mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig als Spitzenkandidatin ins Rennen gehen. Der Landesvorsitzende der CDU, Landrat Michael Sack, soll ihr Herausforderer werden. AfD und Linke, die beiden Oppositionsfraktionen im jetzigen Landtag, müsse ihre Kandidatenlisten auch noch aufstellen, ebenso wie die FDP, die seit 2011 nicht mehr im Landtag vertreten ist. Die Grünen - sie scheiterten 2016 an der Fünf-Prozent-Hürde - rechnen sich diesmal Chancen auf einen Wiedereinzug in den Landtag aus. Als einzige Partei in Mecklenburg-Vorpommern haben sie ihre Liste bereits aufgestellt: Anne Shepley und Harald Terpe sind ihr Spitzenduo.