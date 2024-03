Superstar Alex Christensen zu Gast bei NDR MV: Jetzt Fragen stellen! Alex Christensen ist einer der erfolgreichsten deutschen DJs und Produzenten im Bereich Dance und Techno. Heute ist er zu Gast im NDR Landesfunkhaus in Schwerin.

Christensen prägte den Sound der 90er Jahre - mit legendären Hits wie "Das Boot" mit U96 oder auch "United" von Marky Mark und Prince Ital Joe. Und er hatte vor 7 Jahren die geniale Idee, diese coolen Hits von damals nochmal anzufassen und neu zu machen, in dem er einfach ein Orchester mit dazu holt: The Berlin Orchestra.

Klassik und Dance-Sound vereint

Diese "Klassik trifft Dance Geschichten" kommen super an. Und er kommt zu einem Konzert nach Mecklenburg-Vorpommern: Am 31. Mai heißt es in der Rostocker Stadthalle "Alex Christensen & The Berlin Orchestra - Classical 80s & 90s Dance".

Heute aber ist er erstmal bei NDR MV, zwischen 14 und 15 Uhr live bei NDR 1 Radio MV und heute abend ab 19.30 Uhr im Nordmagazin. Schon jetzt können Sie Fragen stellen: Alles, was sie schon immer über Christensen wissen wollten.

Alex Christensen ist eine feste Größe in der Musikbranche

Christensen ist geboren in Hamburg und lebt auch dort. Er ist verheiratet mit der Sängerin Nicole Safft und hat einen Sohn mit ihr. Gelernt hat er Speditionskaufmann, dann kam die Musik.

1990 schrieb er für Verona Feldbusch den Titel "Ritmo de la Noche". Dafür gab es die erste Goldene Schallplatte. Als Musikproduzent schaffte er 1991 mit dem Musikprojekt U 96 den Durchbruch. Der Titel "Das Boot" schoss an die Spitze der Charts.

Als Produzent und Komponist arbeitete Christensen außerdem für Right Said Fred, Tom Jones, *NSYNC, Oli.P, Marianne Rosenberg, Sarah Brightman, ATC, Rollergirl, Prince Ital Joe feat. Marky Mark (Mark Wahlberg) und viele mehr.

2007 erreichte er mit der von Yass gesungenen Produktion "Du hast den schönsten Arsch der Welt" Platz 1 der deutschen Charts. Das Lied wurde in mehreren Sprachen veröffentlicht, darunter Englisch, Französisch und Spanisch. Und auch beim ESC war er mal dabei: 2009 in Moskau - gemeinsam mit dem Sänger Oscar Loya als Musikduo Alex Swings Oscar Sings!