Superfood aus MV - Hanfernte hat begonnen Stand: 23.09.2021 11:00 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern hat die Hanfernte auf 650 Hektar Anbaufläche begonnen. Weil Hanf als Rohstoff immer mehr an Bedeutung gewinnt, werden Landwirte für mehr Anbau gesucht.

Hanf gehört zu den ältesten Kulturpflanzen. In Mecklenburg-Vorpommern wächst Industriehanf inzwischen auf 650 Hektar. Derzeit läuft bei der Hanffarm GmbH in Melz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) die Ernte des begehrten Rohstoffes, der zu medizinischen Produkten oder in der Lebensmittelindustrie verarbeitet wird.

Hanf - das Superfood

Bei der Ernte werden in einem ersten Schritt die Spitzen der rund 2,50 Meter hohen Pflanzen abgeschnitten, die Pflanzen auf dem Feld können noch weiterwachsen. In Melz werden die Blätter dann beispielsweise zu Tee verarbeitet. Über 500 verschiedene Wirkstoffe enthält Hanf. Aminosäuren, Proteine, entzündungshemmende Cannabidiole und Antioxidantien gehören dazu. Nutzhanf enthält aber kaum Tetrahydrocannabinol (THC) und hat deshalb keine berauschende Wirkung.

Öl aus Früchten des Hanfs

Den Hanfblättern sagt man beruhigende Wirkung nach. Besonders interessant sind aber auch die Nüsse beziehungsweise Früchte des Hanfes. Daraus wird Öl für die Pharmazie und die Lebensmittel- und Tierfutterindustrie gepresst. Hanf schützt auch das Klima. Ein Hektar bindet Experten zufolge pro Jahr bis zu 15 Tonnen Kohlendioxid und könnte einen wesentlichen Anteil zu Klimaneutralität beitragen.

Landwirte für Anbau gesucht

Für den Geschäftsführer der Hanffarm GmbH, Rafael Dulon, sind das alles gute Gründe mehr Hanf anzubauen. Er sucht Landwirte, die Nutzhanf unter seiner Leitung anbauen. "Wir machen das im Vertragsanbau, wir organisieren alles. Der Landwirt macht nur die Aussaat. Und wir kommen dann und machen die Ernte und die Weiterverarbeitung."

Hanfanbau war bis 1996 verboten

Seit über 25 Jahren beschäftigt sich Dulon mit dem Nutzhanf, der in der Zwischenzeit eine internationale Rennaissance erlebte. Von 1982 bis 1996 in Deutschland verboten wächst langsam wieder eine Industrie heran.

