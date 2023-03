Stand: 01.03.2023 05:38 Uhr Sundhagen: Reifenbrand verursacht Warnung der Bevölkerung

Am Dienstagabend ist in einer Siloanlage in Sundhagen (Vorpommern-Rügen) ein Reifenstapel von 40 Metern Länge in Brand geraten. Die massive Rauchentwicklung durch das Feuer im Ortsteil Horst konnte noch in einigen Kilometern Entfernung wahrgenommen werden. Sie verursachte eine Warnung der Bevölkerung in Landkreis durch das Modulare Warnsystem "MoWaS". Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Reifenstapel schon vollständig und konnte kaum noch gelöscht werden. Deswegen lassen die 51 Kameraden der Feuerwehr Sundhagen vor Ort den Stapel aktuell noch kontrolliert abbrennen. Die Polizei ermittelt wegen einer Straftat gegen die Umwelt (Luftverunreinigung).

