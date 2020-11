Stand: 13.11.2020 19:25 Uhr Sülstorf: Bahnübergang bleibt noch länger gesperrt

Der Bahnübergang Sülstorf (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wird für Autofahrer länger gesperrt bleiben als geplant. Die Bauarbeiten am Schotterbett dauern noch an. Mit einer Freigabe ist erst am 17.11. zu rechnen, hieß es von der Bundespolizei. Den gesperrten Bahnübergang wollten in dieser Woche zwei Autofahrer trotz Baustelle überqueren. Sie blieben mit ihren Fahrzeugen stecken und mussten rausgeschleppt werden. Sicherheitshalber musste der Zugverkehr unterbrochen werden, 9 Züge verspäteten sich. | 13.11.2020 19:25