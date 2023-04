Stand: 03.04.2023 19:03 Uhr Südbahn startet zu Ostern wieder an die Seenplatte

Zu Ostern fährt die Südbahn wieder zwischen Waren, Malchow und Plau am See. Auch zwischen Parchim über Lübz und Karow nach Plau am See sind Regionalbahnen unterwegs. Das teilte das Verkehrsministerium mit. An den Wochenenden ab Christi Himmelfahrt bis zum 10. September werden auch Züge auf der Südbahn-Strecke unterwegs sein.

