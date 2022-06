Stand: 21.06.2022 06:12 Uhr Suckow: Auto prallt auf A24 gegen Wildzaun - vier Verletzte

Bei einem Unfall auf der A24 sind am Montagabend vier Menschen verletzt worden. Laut Polizei war ein Auto in Höhe Suckow offenbar zu schnell unterwegs. Bei einsetzendem Regen geriet es ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Wildzaun. Von dort wurde der Wagen auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Zwei Menschen in dem Auto wurden schwer, die anderen beiden leicht verletzt. Die A24 war Richtung Berlin für drei Stunden voll gesperrt. | 21.06.2022 06:10