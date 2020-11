Stand: 03.11.2020 07:14 Uhr Suchtbericht: Mehr Menschen suchen Hilfe in Beratungsstellen

Die Suchtberatungsstellen im Land hatten im vergangenen Jahr mehr zu tun. Suchten 2018 noch 10.127 Menschen Hilfe bei einer Beratungseinrichtung, so waren es 2019 knapp 200 mehr - insgesamt 10.325. Das geht aus dem aktuellen Bericht der Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen hervor. Im landesweiten Vergleich hat Rostock den höchsten Anteil an suchtkranken Menschen. Mehr als ein Prozent der Rostocker Bevölkerung, so der Bericht, hat sich im vergangenen Jahr bei einer Suchtberatung gemeldet - vorwiegend wegen einer Alkoholabhängigkeit. | 03.11.2020 07:05