Stand: 07.10.2021 06:59 Uhr Suche nach vermisster Pilzsammlerin bei Torgelow

Die Polizei sucht nach einer Pilzsammlerin im Raum Torgelow. Die 67 Jahre alte Frau war am Mittwochvormittag in den Wald bei Liepe gefahren, konnte später aber den Weg zu ihrem Auto nicht mehr finden. Ihre Tochter habe noch am Telefon versucht, die Frau aus dem Wald zu lotsen, bis am Abend der Akku leer war, teilte die Polizei mit. Seitdem sind ein Hubschrauber und mehrere Beamte mit Spürhunden im Einsatz. Am frühen Donnerstagmorgen wurde auch die Rettungshundestaffel aus Greifswald aktiviert. | 06.10.2021 06:59