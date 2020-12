Stand: 24.12.2020 11:33 Uhr Suche nach Schiffen in Seenot ergebnislos abgebrochen

Neun Schiffe und ein Hubschrauber haben unter Leitung der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Mittwoch die Neustädter Bucht nach Booten oder Schiffen in Seenot abgesucht. Zwei Zeuginnen hatten einen lauten Knall und Feuerschein über der Ostsee gemeldet. Nach mehr als drei Stunden wurde die Aktion am Mittwoch, an der sich auch die "Hoben" aus Mecklenburg-Vorpommern beteiligte, ergebnislos abgebrochen. Allerdings gibt es laut DGzRS derzeit auch keine Erkenntnisse über vermisste Menschen oder Fahrzeuge im Revier. | 24.12.2020