Sturmtief "Poly" ist an Mecklenburg-Vorpommern vorbeigezogen Stand: 05.07.2023 19:12 Uhr Die vom Seewetterdienst angekündigten Sturmböen haben im Nordosten offenbar keine größeren Schäden angerichtet. Im Nordwesten Deutschlands kam es dagegen zu zahlreichen Behinderungen und Unfällen.

Aus der Leitstelle der Feuerwehr in Schwerin kam am späten Nachmittag die Entwarnung: Sturmtief "Poly" hat Mecklenburg-Vorpommern weitestgehend verschont. Größere Schäden blieben aus, wegen umgestürzter Bäume habe es nur wenig mehr als zehn Einsätze gegeben. Das gefährliche Sturmtief habe sich in Richtung Norden verabschiedet, hieß es. Wenige Stunden zuvor hatte der Seewetterdienst Hamburg eine Sturmwarnung für die gesamte Ostseeküste herausgegeben. In den Gebieten östlich von Fehmarn bis Rügen müsse mit Sturm der Stärke 7 bis 8 und mit Böen der Stärke 12 gerechnet werden, hieß es. NDR-Wetterexperte Uwe Ulbrich erläuterte allerdings, dass es sich bei "Poly" um ein relativ "kleinräumiges" Tief handele. Er äußerte die Hoffnung, dass der Sturm Mecklenburg-Vorpommern verschont, und er sollte recht behalten.

In Eldena stürzte ein Baum auf ein Haus

Wie gefährlich es in Sturmböen werden konnte, zeigte sich in der Gemeinde Eldena bei Grabow im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Dort stürzte ein Baum auf ein Haus. Die Organisatoren der Warnemünder Woche sagten angesichts der äußerst windigen Wetterlage die für Mittwoch geplanten Segelwettbewerbe ab. Man wolle kein Risiko eingehen, meinte ein Sprecher. Die Soling-Europameisterschaft für Drei-Mann-Boote soll nun am Donnerstag starten. Auch die Vorfahrten für die legendäre Star-Klasse für Zwei-Mann-Boote wurden verschoben.

Orkanböen wüteten in den Niederlanden und in Niedersachsen

In den Niederlanden hatte der Sturm zuerst gewütet. In der Nordhälfte des Landes wurde der Bahnverkehr eingestellt, einige Autobahnen wurden gesperrt. Wegen umgestürzter Bäume waren Feuerwehrleute im Dauereinsatz. Eine Frau in Harlem starb, weil ein Baum auf ihr Auto stürzte. Auch in Rhede im Landkreis Emsland kam am Mittwoch eine Frau durch einen umgestürzten Baum ums Leben. Die 64-Jährige ging gerade mit ihrem Hund Gassi und erlag laut Polizei an der Unfallstelle ihren Verletzungen. In Niedersachsen wurden vielerorts Dächer beschädigt, Äste brachen ab und fielen auf parkende Autos, entwurzelte Bäume blockierten Straßen und Gleise. Es gab zahlreiche Störungen im Bahnverkehr. Polizei und Feuerwehr mussten in Niedersachsen zu Hunderten Einsätzen ausrücken.

