Sturmtief Nadia bringt schweres Unwetter nach Mecklenburg-Vorpommern Stand: 29.01.2022 10:36 Uhr Über Mecklenburg-Vorpommern zieht an diesem Wochenende ein schweres Sturmtief hinweg. Der Deutsche Wetterdienst hat eine entsprechende Unwetterwarnung bis Sonntagvormittag herausgegeben.

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ist im Land mit Sturmböen und sogar Orkanböen zu rechnen.

Das ist von Sturmtief Nadia zu erwarten

Voraussichtlich ab Sonnabendnachmittag nimmt Sturmtief Nadia richtig Fahrt auf. Zu rechnen ist dann in der Nacht mit Windgeschwindigkeiten von 85 bis 100 km/h und an den Küsten sogar bis 130 km/h. Der Höhepunkt des Unwetters wird wahrscheinlich um Mitternacht erreicht. Aber auch Sonntagfrüh ist noch immer mit viel Wind zu rechnen, der durchaus eine Stärke von 9 bis 10 haben kann, also um die 100 km/h stark ist.

Während des Sturms kommt es zusätzlich zu Niedrigwasser. Dieses steigt ab Sonntagfrüh langsam wieder an und am Sonntagabend sowie Montagfrüh muss vereinzelt mit Hochwasser von einem Meter gerechnet werden. Für das Speerwerk in Greifswald bedeutet das zum Beispiel, dass die Tore dicht gemacht werden müssen.

So sollte man sich während des Sturms verhalten

In Vorbereitung auf solche Windkräfte gilt es, mögliche Schäden so gering wie möglich zu halten. Dazu zählt zu allererst, Fenster und Türen zu schließen. Außenstehende Mülltonnen und Gartenmöbel sollten man wegräumen und Blumentöpfe auf den Balkonen sichern. Wenn möglich, das Auto in die Garage oder Tiefgarage fahren. Wer sein Auto draußen parken muss, sollte darauf achten, mit großem Abstand zu Bäumen und Häusern abzustellen. Wer nicht unbedingt draußen sein muss, sollte den Abend und die Nacht besser in seinen eigenen vier Wänden verbringen. Wer doch raus muss sollte insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und

Hochspannungsleitungen nehmen. Und wer Haustiere hat, die sich draußen befinden, sollte auch diese reinholen und nicht im Freien lassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 29.01.2022 | 10:00 Uhr