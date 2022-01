Sturmtief "Nadia": Mecklenburg-Vorpommern steht stürmische Nacht bevor Stand: 29.01.2022 19:51 Uhr Über Mecklenburg-Vorpommern zieht an diesem Wochenende ein schweres Sturmtief hinweg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung vor Orkanböen bis Sonntagvormittag herausgegeben. Für Sonntagnachmittag gilt eine Sturmflutwarnung an der Ostsee. Die Deutsche Bahn stellte am Abend den Fernverkehr in Norddeutschland ein.

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ist in Mecklenburg-Vorpommern mit Sturmböen und sogar Orkanböen zu rechnen. Voraussichtlich ab Sonnabendnachmittag nimmt Sturmtief "Nadia" richtig Fahrt auf. "In Zahlen ausgedrückt: Böen im Binnenland Stärke 9 bis 10 verbreitet, vereinzelt 11. Das sind so 110 Kilometer pro Stunde. An der Küste wird es auch Orkanböen geben mit 120 km/h, möglicherweise örtlich auch mehr bis zu 130 km/h", sagte der Meteorologe Stefan Kreibohm vom NDR Wetterstudio auf Hiddensee.

Der Höhepunkt des Unwetters im Nordosten werde wahrscheinlich gegen Mitternacht erreicht. Auch am Sonntagmorgen weht der Wind noch heftig - mit Stärken von 9 bis 10 und Windgeschwindigkeiten bis 100 km/h. Am Samstagabend meldete die Polizei erste Einsätze wegen umgestürzter Bäume im westlichen Landesteil und in Rostock. Die Deutsche Bahn stellte wegen Sturmschäden den Fernverkehr in Norddeutschland ein. Voraussichtlich am Sonntagmorgen sollen die Fernzüge wieder fahren, teilte die Bahn auf ihrer Homepage mit.

Sturmflutwarnung für die Ostsee

Während des Sturms kommt es zunächst zu Niedrigwasser in der Ostsee. Eine entsprechende Warnung gilt bis Sonntagmorgen. Dann steigt der Wasserstand wieder an. Für Sonntagnachmittag gab das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) eine Sturmflutwarnung heraus. Dann werden östlich von Rügen Wasserstände bis 1,20 Meter über dem mittleren Wasserstand erwartet. Deshalb schließt Greifswald sein Sperrwerk. Abends werden westlich von Rügen, in der Lübecker und der Wismarer Bucht Wasserstände bis 1,10 Meter erwartet. Wegen der zu erwartenden vielen Feuerwehr-Einsätze verstärkt der Kreis Vorpommern-Greifswald die Besatzung der Leitstelle, wie ein Sprecher NDR 1 Radio MV am Mittag mitteilte.

Fähren zwischen Rostock und Gedser fallen aus

Wegen der Sturmwarnung fallen außerdem mehrere Fähren auf der Ostsee zwischen Rostock und Gedser aus. Wie die Reederei Scandlines mitteilte, sind Verbindungen ab Sonnabend um 15.45 Uhr bis Sonntag um 9 Uhr betroffen. Der reguläre Fahrplan soll am Sonntag aus beiden Richtungen um 11.15 Uhr wieder aufgenommen werden. Als Alternative können die Fähren von Puttgarden nach Rødby auf der dänischen Insel Lolland genutzt werden. Diese fahren bisher planmäßig.

Die Reederei Hiddensee kündigte am Sonnabend einen bis Sonntag geltenden Sonderfahrplan zwischen Schaprode und der Insel Hiddensee an.

So sollte man sich während des Sturms verhalten

In Vorbereitung auf solche Windkräfte gilt es, mögliche Schäden so gering wie möglich zu halten. Dazu zählt, Fenster und Türen zu schließen. Außenstehende Mülltonnen und Gartenmöbel sollten man wegräumen und Blumentöpfe auf den Balkonen sichern. Wenn möglich, das Auto in die Garage oder Tiefgarage fahren. Wer sein Auto draußen parken muss, sollte darauf achten, es mit großem Abstand zu Bäumen und Häusern abzustellen. Wer nicht unbedingt draußen sein muss, sollte den Abend und die Nacht besser in seinen eigenen vier Wänden verbringen. Wer doch nach draußen muss, sollte Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten. Wer Haustiere hat, die sich draußen befinden, sollte auch diese reinholen und nicht im Freien lassen.

