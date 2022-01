Sturmtief "Nadia": Feuerwehr rückt zu zahlreichen Einsätzen aus Stand: 30.01.2022 07:30 Uhr Sturmtief "Nadia" ist in der Nacht über Mecklenburg-Vorpommern gefegt. Die Feuerwehren im Land zählten mehrere Hundert Einsätze. Der Bahn- und Fährverkehr ist beeinträchtigt. An der Ostsee droht eine Sturmflut.

Der Sturm hat Feuerwehr und Polizei in Mecklenburg- Vorpommern viele Einsätze beschert. In Schwerin und Umgebung sei man knapp 200 Mal ausgerückt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Auch in Stralsund berichtete das Lagezentrum, dass man alle Hände voll zu tun habe. Das Polizeipräsidium Neubrandenburg berichtete von zehn Verkehrsunfällen, bei denen Fahrzeuge mit heruntergefallenen Bäumen oder Ästen kollidierten.

16-Jähriger fährt mit Zweirad gegen Baum

In der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft krachte ein 16 Jahre alter Motorradfahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen umgestürzten Baum gekracht und wurde schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Baum aufgrund des starken Windes auf die Straße. Der Fahrer konnte demnach nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte mit seiner Maschine dagegen. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Klinikum.

Stromausfall südlich von Wismar

Auch im Landkreis Vorpommern-Greifswald wurden bis in die Nacht hinein weit über 400 Einsätze gezählt. Unter anderem wurden in Karlsburg zwei Autos durch einen umstürzenden Baum beschädigt. Die Rügenbrücke musste abends aufgrund des Sturms gesperrt werden. Auch das Lagezentrum in Stralsund berichtet von zahlreichen Einsätzen. So war die Kreisstraße 19 zwischen Kirchdorf und Jager wegen zahlreicher umgestürzter Bäume für mehrere Stunden gesperrt. In und um Wismar wurden seit den Abendstunden 180 wetterbedingte Einsätze gemeldet. Südlich von Wismar fiel der Strom zeitweise in einigen Gemeinden aus.

Bahn stellt zwischenzeitlich Fernverkehr ein

Wegen Sturmschäden kam es in Norddeutschland außerdem zu massiven Problemen im Bahnverkehr. Am frühen Samstagabend stellte die Deutsche Bahn den Fernverkehr in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen für etwa 50 Minuten ein. Er blieb auch in der Folge vom Sturm betroffen. So fallen heute alle ICE- und IC-Verbindungen zwischen Stralsund und Binz aus.

In Mecklenburg-Vorpommern wurde der Fährverkehr auf der Ostsee zwischen Rostock und Gedser auf der dänischen Insel Falster eingeschränkt. Nach Angaben der Reederei Scandlines fielen mehrere Verbindungen von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen aus. Der reguläre Fahrplan solle am Sonntag wieder aufgenommen werden. Noch bis zum Nachmittag fallen die Fähren von und nach Hiddensee aus. Wie die Reederei Hiddensee mitteilt, gilt für heute ein Sonderfahrplan. Es fahren nur zwei Fähren. Die erste um 16 Uhr ab Kloster Richtung Rügen - und um 17:45 Uhr legt die einzige Fähre des Tages von Schaprode nach Hiddensee ab. Auch die Wittower Fähre hat für heute den Fährbetrieb vollständig eingestellt.

Ostsee: Erst Niedrigwasser, dann droht Sturmflut

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Samstag vor Sturm bis hin zu Orkanböen gewarnt. Die Warnlage im Norden soll noch bis Sonntagvormittag andauern. Es seien auch weiterhin einzelne Orkanböen möglich. Nach Angaben droht des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie an der Ostsee eine Sturmflut: Für die Küste sei bis Sonntagmorgen noch die Niedrigwasserwarnung in Kraft. Die Experten erwarten aber, dass die Wasserstände im Verlauf des Tages bis zu 130 Zentimeter über den mittleren Wasserstand steigen.

Hiddensee: Windgeschwindigkeiten von 157 km/h

Nach Angaben des NDR Meteorologen Stefan Kreibohm brachte der Orkan an der Küste die stärksten Böen: So wurden am Leuchtturm Hiddensee Windgeschwindigkeiten von 157 Stundenkilometern gemessen, an der Greifswalder Oie 128 und in Heiligendamm 122. Im Binnenland lag der Spitzenwert bei 111 km/h, gemessen bei Trollenhagen. In Stralsund und Kap Arkona wurden immerhin 119 Stundenkilometer erreicht.

