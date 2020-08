Stand: 27.08.2020 07:26 Uhr - NDR 1 Radio MV

Sturmtief "Kirsten" verursacht Schäden in MV

Aquaplaning und schlechte Sicht - damit hatten Autofahrer am Mittwochabend auf der A19 und der A20 zu kämpfen. Dadurch kam es zu insgesamt sieben Verkehrsunfällen. Die Feuerwehren mussten im ganzen Land umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste von Straßen räumen. Besonders oft rückten die Einsatzkräfte in Westmecklenburg aus - seit dem Nachmittag rund 17 Mal wegen des Sturms. In Dabel bei Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) krachte ein Baum auf ein Carport. Verletzt wurde niemand. In Schwerin verhinderte die Feuerwehr, dass eine Markise vom Balkon eines Hochhauses flog. | 27.08.2020 07:30