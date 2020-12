Stand: 28.12.2020 07:34 Uhr Sturmtief "Hermine": Keine größeren Schäden in MV

Sturmtief "Hermine" hat sich über Mecklenburg-Vorpommern ausgetobt. Mit Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 80 km/h ist das Tief über das Land gefegt und hat dabei aber keine größeren Schäden angerichtet. Am Sonntagnachmittag musste der Fährverkehr zwischen Rostock und dem dänischen Gedser und Hiddensee und Rügen wegen Niedrigwassers eingestellt werden. Stürmische Böen ließen Bäume umstürzen und Äste abbrechen - etwa in Jürgenstorf bei Stavenhagen, in Grabowhöfe, Malchow, Ralswiek auf Rügen sowie zwischen Zipke und Flemendorf. In Neubrandenburg stürzte der Weihnachtsbaum an der Marienkirche um. | 28.12.2020 07:33