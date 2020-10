Sturmflut erreicht Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns Stand: 14.10.2020 15:14 Uhr Eine Sturmflut hat die Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns erreicht. Die Pegelstände liegen in vielen Küstenorten mehr als einen Meter über Normal. Der Höhepunkt wird am Abend erwartet.

An der gesamten Ostseeküste werden dann Wasserstände bis 1,1 Metern über dem mittlerem Wasserstand erwartet. In der Lübecker Bucht sind sogar Wasserstände bis 1,3 Metern über dem mittlerem Wasserstand möglich. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie hat eine Sturmflutwarnung herausgegeben.

Usedom: Böe mit 122 Stundenkilometern - Fünf Meter hohe Wellen

"Es wird heftig", sagte der Meteorologe Stefan Kreibohm aus dem NDR Wetterstudio auf Hiddensee. Laut Kreibohm wird es heute insbesondere auf dem Greifswalder Bodden "wild" zugehen. Bei Spitzenböen bis Windstärke 10 oder 11 und nordöstlicher Windrichtung könnte das Wasser in Greifswald auf 1,4 Meter über Normal steigen. Am Mittag kletterte der Pegelstand bereits auf knapp 1,3 Meter über Normal - in Stralsund und Wismar lag er bei ungefähr 1,05 Meter über Normal. In Karlshagen auf Usedom wurde am Mittag eine Orkanböe mit einer Windgeschwindigkeit von 122 km/h gemessen. "Wir haben jetzt Wellenhöhen auf der Ostsee von um die fünf Metern. Die Kite-Surfer in Mukran haben richtig Spaß", sagte Kreibohm. Größere Schäden blieben zunächst aus.

Eingeschränkter Fährverkehr, umgestürzte Bäume

Das Sperrwerk in Greifswald wurde vorsorglich geschlossen. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald meldete die Rettungsleitstelle bis zum Nachmittag rund 60 umgekippte Bäume. Auf Rügen mussten deshalb Straßen bei Serams und Middelhagen gesperrt werden. In Wismar stellte die Feuerwehr Sandsäcke zur Verfügung. Der Tierpark Wolgast bleibt wegen des Sturms heute geschlossen. Aus diesem Grund fällt auch der Fährverkehr zwischen Hiddensee und Schaprode sowie zwischen Hiddensee und Stralsund heute weitgehend aus. Derzeit verkehrt nur noch die Motorfähre zwischen Vitte zwischen und Schaprode. Mancherorst in Vorpommern ist der Strom ausgefallen - vermutlich wegen des Sturms. Vor allem im Bereich Anklam häufen sich die Meldungen, beispielsweise aus Ducherow, Bugewitz, Mönkebude und Klein Bünzow.

Touristen knipsen eifrig - Strände auf Rügen überspült

Die Stadt Stralsund forderte Autofahrer auf, ihre Autos aus dem Hafenbereich zu entfernen. Hausbesitzer in Hafennähe sicherten ihre Häuser. Touristen in den Küstenorten genossen das Schauspiel der stürmischen Ostsee. So war in Göhren auf Rügen schon am Vormittag der Strand fast ganz überspült. Vor dem Ozeaneum auf der Stralsunder Hafeninsel bildeten sich trotz des nassen Wetters lange Schlangen. Viele Touristen fotografierten die meterhohen Wellen an der Mole. Die Stadtverwaltung appellierte an Autobesitzer, ihre Wagen aus dem Hafengebiet zu holen. Zur Not würden die Autos abgeschleppt werden - zum Eigenschutz der Autos und um Umweltverschmutzungen zu vermeiden.

Starke Regenfälle möglich

Nach Angaben des Meteorologen Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst wird es an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins voraussichtlich zu Böen der Windstärke 8 bis 9 kommen. "Im Binnenland kommen Ausläufer des Sturm mit Windstärke 7, im Mecklenburg-Vorpommerns mit Windstärke 8 an." In Hamburg und Niedersachsen werde es dagegen nur mäßig windig. Am Donnerstagvormittag kommt es zudem insbesondere an der Küste im Osten Mecklenburg-Vorpommerns zu starken Regenfällen.

Letzte Sturmflut im März

Als "Sturmflut" - auch der Begriff Sturmhochwasser ist an der Ostsee geläufig - gilt ein Wasserstand von 1 bis 1,25 Meter über mittlerem Wasserstand, als "mittlere Sturmflut" 1,25 bis 1,5 Meter, als "schwere Sturmflut" 1,5 bis 2 Meter und als "sehr schwere Sturmflut" mehr als 2 Meter über mittlerem Wasserstand. Zuletzt gab es an der deutschen Ostsee Ende März eine Sturmflut, in Lübeck mit 1,57 Metern über mittlerem Wasserstand. Damals trat das Wasser nach Polizeiangaben teilweise über die Ufer und überschwemmte Straßen. In Greifswald waren es 1,31 Meter.

