Sturmflut an der Küste von MV: Pegelstände gehen allmählich zurück Stand: 21.10.2023 00:02 Uhr Im ersten großen Sturm des Herbstes bietet die Ostsee ein spektakuläres und gefährliches Schauspiel. Der Ostwind trieb das Wasser mit Orkanböen donnernd gegen Strände und Steilküsten und überschwemmte Hafenanlagen und Straßen. Mecklenburg-Vorpommern kam bislang vergleichsweise glimpflich davon.

Überschwemmte Straßen, herabfallende Äste, aber bislang keine größeren Schäden und keine Meldungen über Verletzte: An der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns gehen die Pegelstände im Zuge der Sturmflut seit dem späten Freitagabend größtenteils zurück. In der Spitze wurden etwa in Wismar und Timmendorf auf Poel Wasserstände erreicht, die bis zu 1,50 Meter über dem mittleren Wasserstand lagen. Weiter östlich stieg das Wasser nicht ganz so hoch, aber dafür wehten am Freitagabend etwa auf Rügen noch stramme Orkanböen mit mehr als 130 km/h. Meteorologen und Behörden gehen davon aus, dass sich die Lage im Verlauf der Nacht weiter entspannt.

Tausende Sandsäcke in Wismars Altstadt

In Wismar überschwemmte das Hochwasser Straßenzüge und Parkplätze in Hafennähe. Hausbesitzer und Gewerbetreibende in der Altstadt sicherten ihre Gebäude mit mehreren tausend Sandsäcken. Auch in Warnemünde stieg das Wasser deutlich an. Die Promenade am Alten Strom wurde nicht überspült, aber die Westmole stand komplett unter Wasser. In Rostock musste am Stadthafen die L22 "Am Strande" wegen Überschwemmungen gesperrt werden. In Binz auf Rügen kippte eine vom Sturm entwurzelte Birke auf ein Auto. Aufgrund des Sturms blieb die Aussichtsplattform Skywalk am Kreidefelsen am Freitag geschlossen. In Ahrenshoop schwemmte die Sturmflut große Teile des Sandstrandes weg.

Küstenorte gut vorbereitet

Schon am Freitagnachmittag waren Sturmböen bis Windstärke 10 über Mecklenburg-Vorpommern gefegt. Die Feuerwehren räumten vereinzelt umgestürzte Bäume von den Straßen - zum Beispiel bei Mukran auf der Insel Rügen. Viele Städte in Küstennähe hatten sich bereits am Donnerstag auf Sturm und Hochwasser vorbereitet. In Greifswald ist das Sperrwerk am Donnerstag geschlossen worden. Wie auch im Hafen Wismars forderten Einsatzkräfte die Leute auf, ihre Autos aus den niedrig gelegenen Bereichen wegzufahren.

MV könnte glimpflich davon kommen

Mecklenburg-Vorpommern dürfte bei der Sturmflut weitgehend glimpflich davon kommen. Bislang gebe es keine besonderen Vorkommnisse, sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend. Die Kommunen hatten sich auf Überschwemmungen einiger Straßen vorbereitet. Nach den Worten von Umweltminister Till Backhaus (SPD) rechnen die zuständigen Landesbehörden kaum mit Schäden durch das aktuelle Hochwasser.

Fährverkehr wird eingeschränkt

Unterdessen fielen auf der Linie Rostock-Gedser am Freitag zahlreiche Fährverbindungen aus. Die letzte Fähre legte am Donnerstag in Rostock um 18 Uhr ab. Da der Scheitelpunkt des Sturmhochwassers gegen Mitternacht von Freitag auf Sonnabend erwartet wird, sollen am frühen Morgen des 21. Oktobers die Fähren wieder planmäßig verkehren. Ebenso eingeschränkt ist derzeit der Fährverkehr zwischen Rügen und Hiddensee. Beim Sparkassen Rügenbrücken-Marathon am Sonnabend sind die Starts für alle Wettbewerbe wegen der zu erwartenden Witterungsbedingungen um eine Stunde verschoben worden.

Wegen der Sturmwarnung wurden auch die Verlegearbeiten der Anbindungsleitung für das Rügener Flüssigerdgas-Terminal vorübergehend unterbrochen. Das Schiff "Castoro 10" habe sich entsprechend Wind und Wellen neu ausgerichtet, die Arbeiten ruhen vorerst.

Wann beginnt eine Sturmflut?

Nach Angaben des BSH beginnt an der Ostseeküste eine Sturmflut bei einem Wasserstand von einem Meter über dem Normalwert. Ab 1,25 Meter wird von einer mittleren Sturmflut und ab 1,5 Metern von einer schweren Sturmflut gesprochen. Steigt das Wasser um mehr als zwei Meter, ist das eine sehr schwere Sturmflut.

Stürme über der Ostsee keine Seltenheit

Die Ostsee-Küste wird immer wieder von verheerenden Sturmfluten heimgesucht. Im Januar 2017 wurden Pegelstände bis zu 1,83 Meter gemessen. Bei der schwersten Sturmflut an der südwestlichen Ostseeküste starben 1872 etwa 275 Menschen. Betroffen waren zahlreiche Orte an der dänischen und deutschen Küste. Die Insel Usedom wurde in zwei Teile gerissen. Das Wasser stand bis zu 2,80 Metern über Normal.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version des Artikels hieß es, das BSH habe einen Wasserstand von 200 Zentimetern über Normalnull für Wismar erwartet. Wir haben die Information entsprechend korrigiert.

