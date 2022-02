Sturm und Gewitter in MV: In der Nacht wird es ungemütlich Stand: 16.02.2022 10:45 Uhr In den kommenden Stunden und vor allem in der Nacht zu Donnerstag trifft das Sturmtief "Ylenia" Norddeutschland. Im Nordosten rechnet der Deutsche Wetterdienst mit Orkanböen der Stärke 12.

In Mecklenburg-Vorpommern zieht im Laufe des Tages Sturm auf. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) drohen am Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag schwere Sturmböen, kräftige Schauer und vereinzelt schwere Gewitter mit Graupel. Der DWD erwartet orkanartigen Böen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Eine Unwetterwarnung gilt ab 22 Uhr und bis 18 Uhr am Donnerstag. An der Küste ist aber bereits am Mittwochnachmittag mit Sturmböen von bis zu 85 Kilometern pro Stunde zu rechnen.

Am Freitag entspannt sich die Wetterlage

Nach einer stürmischen Nacht soll es dann auch am Donnerstag Gewitter und Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde geben. Erst in der Nacht zu Freitag soll sich die Lage in Norddeutschland wieder entspannen.

