Stand: 17.02.2023 18:49 Uhr Sturm über MV: Bäume umgestürzt, Fähre gestrichen

Der Sturm über Norddeutschland hat sich am Freitagnachmittag bereits auf den Regionalverkehr der Deutschen Bahn in Westmecklenburg ausgewirkt. Ein aus Stettin kommender Zug konnte nur bis Lüdersdorf (Nordwestmecklenburg) statt bis nach Lübeck fahren. Nach Angaben der Bahn blockierte ein umgeknickter Baum die Schienen. Die Reisenden wurden mit Bussen nach Lübeck gefahren. Die Rettungsleitstelle Westmecklenburg meldete insgesamt 34 Einsätze, hauptsächlich wegen umgestürzter Bäume. Die Fährverbindung von Hiddensee nach Rügen um 11.15 Uhr am Sonnabend wurde vorsorglich gestrichen.

