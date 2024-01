Stand: 24.01.2024 06:41 Uhr Sturm sorgt für eingeschränkten Fährverkehr

Auf Grund der derzeitigen Sturmvorhersagen kommt es zu Ausfällen im Fährverkehr. Der Fährverkehr zur und von der Insel Hiddensee ist für den gesamten Mittwoch ausgesetzt. Auch die Wittower Fähre und der Scandlines Fährbetrieb zwischen Rostock und Gedser (Dänemark) ist wegen Sturms am Mittwochmorgen eingestellt worden. Scandlines empfiehlt Reisenden am Dienstag, die Überfahrtsmöglichkeit zwischen Puttgarden und Rødby (Dänemark) zu nutzen. Der Betrieb soll in Rostock ab 18.00 Uhr und in Gedser ab 20.15 Uhr wieder aufgenommen werden.

