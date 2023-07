"Stuhlparade" in Wismar für den guten Zweck Stand: 29.07.2023 10:30 Uhr In der Wismarer Altstadt stehen bis zum späten Nachmittag zahlreiche Stühle. Sie können für den guten Zweck erworben werden.

In Wismar findet derzeit die 13. Stuhlparade statt. Bis zu 400 aufgearbeitete Stühle werden entlang der ABC-Straße in der Altstadt aufgestellt - gegen eine Spende können sie erworben werden. An den Stühlen haben etwa 30 Menschen ein Jahr lang gearbeitet. Menschen aus sozialen Randgruppen, sagt Karin Auerbach, Leiterin des gemeinnützigen Vereins "Kreativ arbeiten, Soziales organisieren".

Gefördertes Projekt

Die Stuhlparade ist mittlerweile ein EU-gefördertes Projekt. Menschen spenden dem Verein alte Stühle, die Mitarbeiter arbeiten sie auf. Diese Aufgabe gibt ihnen Halt und Struktur und holt sie aus der sozialen Isolation, so Auerbach. Jeder zweite von ihnen würde es so schaffen, wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

