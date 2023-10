Stand: 14.10.2023 07:57 Uhr Stürmisches Wetter: 14 umgestürzte Bäume

In Mecklenburg-Vorpommern hat es durch das stürmische Wetter in der Nacht keine schwerwiegenden Schäden gegeben. Laut Feuerwehr wurden im Bereich Nordwestmecklenburg allerdings 14 Bäume entwurzelt - zahlreiche Äste fielen auf die Straßen. In Lützow bei Gadebusch drückte der Wind gleich drei Bäume auf die Fahrbahn. Auch in Parchim, Schwerin und Vellahn musste die Feuerwehr mehrfach ausrücken. Sperrungen waren im Rahmen der Räumarbeiten aber jeweils nur kurzfristig nötig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.10.2023 | 08:00 Uhr