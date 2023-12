Stand: 15.12.2023 15:52 Uhr Stuer: "Vier Pfoten" erwirbt 30 Hektar Land für Tierschutz

Die Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" hat die Fläche ihres Bärenwaldes Müritz in Stuer (Mecklenburgische Seenplatte) um 30 Hektar erweitert. Die Organisation will eigenen Angaben nach prüfen, ob auf dem neu gekauften Land ein sogenanntes Großkatzenschutzzentrum eingerichtet werden kann. Dort könnten etwa Löwen, Tiger oder Leoparden aus Zirkussen, Privatbesitz, schlecht geführten Zoos oder Zuchtfarmen in Zukunft ein neues Zuhause finden. "Vier Pfoten" geht davon aus, dass in Europa mindestens 1.000 Großkatzen unter nicht artgerechten Bedingungen leben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.12.2023 | 17:30 Uhr