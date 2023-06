Stand: 19.06.2023 05:23 Uhr Stuer: Ehemalige "Restaurantbären" aus der Ukraine beziehen Gehege

Im Bärenwald Stuer an der Mecklenburgischen Seenplatte beziehen heute zwei Braunbären aus der Ukraine neue tierartgerechte Gehege. Die beiden weiblichen Tiere wurden von der Tierschutzstiftung "Vier Pfoten" aus einem Bärenschutzzentrum nahe der ukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) geholt. Die jeweils 18 Jahre alten Tiere lebten bis 2019 jahrelang als "Restaurantbären" auf einem Hotelgelände, wo sie in engen Käfigen als Attraktion für Touristen gehalten worden waren. Mit den Neuankömmlingen leben in Stuer nun 13 Bären auf 18 Hektar.

