Stand: 16.02.2023 15:19 Uhr Studie: Pflegebedürftige häufig an Corona erkrankt

Pflegebedürftige in Mecklenburg-Vorpommern waren in der Corona-Pandemie stärker von Infektionen betroffen als andere Bevölkerungsgruppen. Das hat die jüngste Pflegestudie der Krankenkasse Barmer ergeben. Vor zwei Jahren etwa haben demnach fast sechs Prozent der Heimbewohner eine Corona-Diagnose gehabt. In der Gesamtbevölkerung sei es nur ein Prozent gewesen, heißt es in dem Bericht. Ähnlich war das Bild bei den Beschäftigten in den Heimen. Pflegefachkräfte waren häufiger wegen Covid-9 krankgeschrieben als andere Berufsgruppen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 16.02.2023 | 17:00 Uhr